Le Moulin des Roches, un cabaret qui casse les codes

À l'approche des fêtes, à Mauzac, le public du Moulin des Roches répond toujours présent. Ce surprenant cabaret existe depuis 21 ans et compte rester le temple du music-hall dans le sud-ouest du pays. Sa troupe casse les codes dès le début des spectacles. Danse, chanson, magie, humour... il y en a pour tous les goûts. De quoi conquérir les spectateurs !



