Le musée de l'Orangerie se penche sur la relation entre Amedeo Modigliani et son premier marchand, Paul Guillaume

Il a contribué au succès de Modigliani. Ce mercredi 20 septembre, le musée de l'Orangerie donne le coup d'envoi d'une exposition consacrée au peintre italien et plus particulièrement à la relation qu'il entretenait avec Paul Guillaume. Personnage en costume, au chapeau et visage anguleux, celui-ci a été le premier marchand et mécène d'Amedeo Modigliani, peintre de génie décédé à l'âge de 35 ans d'une tuberculose contractée dans sa jeunesse.

Une quinzaine de tableaux emblématiques du peintre, des portraits et un nu, ainsi que quelques sculptures et statues africaines qui ont fasciné les artistes du tout-Paris cosmopolite au tournant du XXe siècle, sont rassemblés au musée de l'Orangerie jusqu'au 15 janvier 2024.

"Paul Guillaume est probablement devenu le marchand de Modigliani fin 1915, l'a soutenu et installé dans un atelier, exposant et vendant ses tableaux sa vie durant. Il a joué un rôle majeur dans la diffusion de l'œuvre du peintre aux États-Unis", explique à l'AFP Simonetta Fraquelli, commissaire de l'exposition avec Cécile Girardeau.