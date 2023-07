Le mystère Jamie Foxx : l’acteur réapparaît enfin après son accident de santé sur un tournage

En dépit de ce mystère médical persistant, Jamie Foxx continue d’avoir des projets sur le feu. Mi-mai, la chaîne Fox a annoncé que l’acteur et sa fille Corinne allaient présenter ensemble un nouveau jeu musical intitulé "We are family". Dans la veine de "Mask Singer", le projet ne sera pas à l’antenne avant début 2024. D’ici là, on devrait le revoir dans plusieurs films déjà en boite. Back in action en fait partie puisqu’en son absence, le réalisateur Seth Gordon a utilisé une doublure pour achever les prises de vue.