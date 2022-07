Le neveu de Ricky Martin retire ses accusations d'inceste, l'affaire est classée à Porto Rico

"La vérité triomphe", s’est de son côté félicité Ricky Martin sur Instagram. Ces derniers jours, il n’y parlait d’ailleurs de rien d’autre que de son nouvel album, sorti le 13 juillet. Un EP de six titres intitulé Play. "Nous sommes heureux que notre client ait vu la justice en marche et puisse avancer avec sa vie et sa carrière", concluent ses avocats. Le chanteur se produira ce vendredi et ce samedi avec l’orchestre philharmonique de Los Angeles au mythique Hollywood Bowl. Avec, dans un coin de la tête, une autre affaire judiciaire : son ancienne manageuse Rebecca Drucker lui réclame trois millions de dollars, l’équivalent de commissions non payées. Sollicité par People, son entourage a refusé de s’exprimer sur ce dossier.