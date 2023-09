"Le Pape à Marseille" : comment suivre en direct sur TF1 et LCI cette visite historique ?

En direct de Marseille et du Stade Vélodrome, Caroline Pigozzi, journaliste, écrivaine française et spécialiste des thèmes liés à l'histoire du Vatican, apporte son expertise et son témoignage pour TF1 et LCI. Caroline Pigozzi est l'une des rares journalistes femmes à s'être entretenue à plusieurs reprises avec le pape François, comme avec ses prédécesseurs. Elle accompagne d'ailleurs le souverain pontife pendant toute sa visite en France et voyage à bord de son avion.

Les téléspectateurs pourront également suivre l'arrivée du pape François au Stade Vélodrome, sa messe ainsi que sa remontée de l'avenue du Prado en papamobile. Notre journaliste Paul Larrouturou diffuse en live les coulisses de cet événement sur tous les réseaux sociaux de TF1 et LCI.