Le peintre et sculpteur colombien Fernando Botero est mort à l'âge de 91 ans

C'est l'un des plus grands artistes du XXe siècle. Le peintre et sculpteur colombien Fernando Botero, célèbre pour ses personnages aux formes voluptueuses, est décédé à l'âge de 91 ans, annoncé ce vendredi le président colombien Gustavo Petro. "Fernando Botero, le peintre de nos traditions et de nos défauts, le peintre de nos vertus, est mort", a réagi sur le réseau X (anciennement Twitter) le président Petro. "Le peintre de notre violence et de notre paix. De la colombe mille fois rejetée et mille fois placée sur son trône", a ajouté le chef d'État qui n'a donné aucune précision sur le lieu de son décès.

D’après la presse colombienne, qui saluait vendredi matin à l'unisson "le plus grand artiste colombien de tous les temps", le maître avait vu son état de santé s'aggraver ces derniers jours, souffrant notamment d'une pneumonie. "Je pense souvent à la mort et cela m'attriste de quitter ce monde et de ne plus pouvoir travailler parce que je prends beaucoup de plaisir à mon travail", avait confié le maestro à l'AFP lors d'un entretien à l'occasion de ses 80 ans en 2012.