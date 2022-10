Maître du noir, le peintre Pierre Soulages est mort à l'âge de 102 ans

Du noir pur, il est parvenu à faire jaillir la lumière. Créateur sans compromis connu pour ses tableaux aux nuances infinies de noir, le peintre Pierre Soulages est décédé à l'âge de 102 ans. "C'est une triste nouvelle, je viens de raccrocher avec sa veuve, Colette Soulages", a déclaré à l'AFP Alfred Pacquement, ami de longue date du peintre et président du musée qui porte son nom à Rodez (Aveyron).

Toute sa vie, Pierre Soulages n'a cessé d'explorer les mystères de ce pigment et de peindre. "J'aime l'autorité du noir, sa gravité, son évidence, sa radicalité (...) Le noir a des possibilités insoupçonnées", expliquait en décembre 2019 l'artiste, un des rares à avoir eu les honneurs du Louvre de son vivant. "C'est une couleur très active. On met du noir à côté d'une couleur sombre et elle s'éclaire", confiait-il lors d'un entretien à l'AFP.