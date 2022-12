Le père de Britney Spears estime que la tutelle lui a "probablement sauvé la vie"

Il ne s'était pas publiquement exprimé depuis 10 ans. Le père de Britney Spears a accordé une interview au tabloïd The Mail on Sunday, un an après la fin de la mise sous tutelle controversée de sa fille. "Peu de monde va être d'accord avec moi", a concédé l'homme âgé de 70 ans. "C'était une sacrée période. J'aime ma fille de tout mon cœur et de toute mon âme. Où serait Britney aujourd'hui sans cette mise sous tutelle ? Et je ne sais pas si elle serait encore en vie", a-t-il estimé.

Jamie Spears a eu le contrôle de la vie et des finances de son illustre fille durant 13 ans en raison des troubles psychologiques de la chanteuse. Traumatisé par la tutelle qu'elle qualifiait d'"abusive", Britney Spears a repris le contrôle de sa vie personnelle le 12 novembre 2021.