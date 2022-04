Le père de Meghan Markle espère se réconcilier avec elle lors du jubilé de la reine en juin

Les craintes du prince Harry pour la sécurité de sa famille ? "Ridicules". "Je ne comprends pas la moitié de ce qu’il dit. J’ai si peu de respect pour cet homme. Je pense que c’est un idiot", lâche-t-il avant de critiquer le séjour du couple aux Pays-Bas pour les Invictus Games sans leurs enfants, Archie et Lilibet. "On ne laisse pas un bébé de 9 mois derrière. On attend qu’il soit plus vieux. Ça me dérange vraiment", dit-il, jugeant "très impoli" de ne pas encore avoir présenté les bambins à la reine. Une pirouette pour mieux parler de lui, au final. "Je devrais aussi avoir le droit de voir mes petits-enfants ", clame-t-il.