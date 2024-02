Le père de Taylor Swift sous le coup d'une enquête pour agression

La police australienne a ouvert une enquête à l'encontre du père de Taylor Swift, ce mardi. Une procédure qui fait suite à la plainte d'un photographe pour agression.

Une enquête ouverte en Australie contre le père de Taylor Swift. "La police a été informée qu'un homme de 71 ans était accusé d'avoir agressé un homme de 51 ans à Neutral Bay Wharf", un terminal de ferry dans le nord de Sydney, "avant de quitter les lieux", a expliqué, mardi 27 février, Alicia McCumstie, une porte-parole de la police locale. "L'homme le plus jeune a signalé l'incident et l'enquête est en cours", a-t-elle ajouté. Les autorités australiennes ne diffusent habituellement pas l'identité des personnes concernées par une procédure judiciaire. Toutefois, une source policière et la victime présumée, le photographe Ben McDonald, ont tous deux confirmé à l'AFP qu'il s'agissait, en l'espèce, du père de la star de la pop, Scott Swift.

L'entourage bote en touche

La victime assure qu'elle prenait des photos de Taylor Swift sur un yatch sur la baie de Sydney, après sa tournée dans la ville, quand des membres de la sécurité de la chanteuse auraient brandi un parapluie devant lui pour l'empêcher de poursuivre ses clichés. Après que la star a débarqué, et embarqué à bord d'un véhicule, le photographe aurait été "frappé aux côtes" par un homme. "Je ne savais pas qui il était mais j'ai regardé les photos et je l'ai vu tenir les mains de Taylor et c'était son père", met-il en avant. "C'était un choc, cela ne m'était jamais arrivé en 26 ans", se désole-t-il encore.

L'entourage de Taylor Swift a réagi à ces accusations, en dénonçant des violences préalables. "Deux individus s'approchaient de manière agressive de Taylor, agrippaient son personnel de sécurité et menaçaient de jeter une employée à l'eau", relate un porte-parole à l'AFP. Il n'a, en revanche, pas donné plus de détail sur l'agression présumée ni sur le déroulement exact des faits.

Actuellement, l'artiste américaine se trouve en plein milieu de sa tournée mondiale "Eras Tour", qui devrait engranger un total de deux milliards de dollars de recettes, ce qui serait une première dans l'histoire de la musique. Dans ce cadre, elle doit se rendre cette semaine à Singapour.