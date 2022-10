Le père du serial killer Jeffrey Dahmer envisage de porter plainte contre Netflix

Pour lui, ça va beaucoup trop loin. Lionel Dahmer, le père du célèbre tueur en série Jeffrey Dahmer, envisagerait d’engager des poursuites judiciaires contre Netflix suite à la diffusion de la série à succès interprétée par le jeune Evan Peters. Mais aussi du documentaire Conversation with a Killer qui exploiterait, selon lui, des documents audio des avocats de son fils sans son accord.

"D’après ce que j’ai compris et dont j’ai été témoin, Lionel n’a jamais été contacté au sujet de l’un ou l’autre de ces programmes", explique au tabloïd The Sun l’aide-soignant de cet homme de 86 ans qui réside dans l’Ohio et laisse clairement entendre que la plateforme - comme les producteurs de la série - se font de l'argent sur son dos. Et son malheur.