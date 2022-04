Le "Petit Prince" : comment une vidéo du "Kid de Minneapolis" a été retrouvée

"Je me suis immédiatement rendu dans la rédaction et j'ai commencé à montrer la vidéo aux gens en disant : "Je ne vais pas vous dire qui je pense que c'est, mais qui pensez-vous que c'est ?". Et chaque personne répondait 'Prince'", raconte Matt Liddy, sur le site web de CBS, maison mère de la chaîne WCCO-TV.

Sur les images de cette archive, un journaliste d'une chaîne locale de télévision demande à des élèves leur avis sur la grève qui touche l'école de cette ville du nord des États-Unis. "Je pense qu'ils (les enseignants) devraient recevoir un peu plus d'argent parce qu'ils travaillent, ils font des heures sup' pour nous et tout ça", répond alors celui qui a été par la suite confirmé comme étant le "Kid de Minneapolis".

Car en comparant le garçon avec des photos de Prince jeune, et après avoir consulté un de ses amis de l'époque et même, l'historienne de la musique, Kristen Zschomler, la rédaction de CBS en a bien déduit que c'était la star, alors âgée de 11 ans, qu'ils avaient devant eux. "Il y a tellement de choses dans ses gestes et ses yeux qui font que ça lui ressemble", assurait Kristen Zschomler auprès de CBS.