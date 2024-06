Des membres de l’organisation Animal Rising ont apposé le visage de Wallace, héros de la série d’animation "Wallace et Gromit", sur le tableau représentant le roi d’Angleterre ce mardi 11 juin. Un moyen pour eux de protester contre la RSPCA, une association de protection du bien-être animal parrainée par le souverain.

À peine installée, déjà dégradée. Dévoilée le mois dernier en faisant grincer quelques dents, la toute première peinture de Charles III a été visée ce mardi 11 juin par des militants animalistes d’Animal Rising qui ont fait irruption à la Philip Mould Gallery de Londres. Leur arme ? Pas de jet de soupe comme les défenseurs du climat, mais un dessin représentant Wallace, le héros de la série d’animation à succès Wallace et Gromit. Son visage a été collé sur celui du roi, à côté d’une bulle de bande dessinée porteuse de leur message s’adressant à une association de protection du bien-être animal parrainée par le souverain.

"Pas de fromage, Gromit. Regarde toute cette cruauté dans les fermes de la RSCPA", peut-on lire. Un tacle à la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, société royale de prévention de la cruauté envers les animaux. Cette organisation a fait l’objet d’un récent rapport d’Animal Rising dénonçant les "souffrances animales et l'horrible cruauté" dans plusieurs fermes dont les produits affichent le label de la RSCPA, censé garantir de bonnes conditions d'élevage, précise l’AFP.

Animal Rising, qui a partagé sur X une vidéo de son action qualifiée de "légère", déclare que Charles III "est sensible à la souffrance animale" et devrait cesser de soutenir l’association. Cité par les journalistes spécialistes de la royauté, le groupe assure que ses affiches ont été accrochées "en aspergeant de l’eau à l’arrière". "Ils peuvent être enlevés facilement sans abîmer la peinture", précise-t-il. Le propriétaire de la galerie londonienne précise à CNN que l'oeuvre n'a subi aucun dommage car elle était protégée par un plexiglas.

Animal Rising espère que son action sera entendue par Charles III. L'an dernier, plusieurs de ses militantes avaient volé trois agneaux dans le domaine de Sandringham, propriété du souverain dans le Norfolk, afin de dénoncer l'élevage d'animaux à des fins alimentaires.