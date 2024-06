Inspiré de l'émission de TF1, ce lieu inédit ouvrira ses portes le 27 juin au sein du centre commercial V2 à Villeneuve d’Ascq. Il proposera aux fans du concours de chant de TF1 de se retrouver pour manger, mais aussi pour chanter.

C'est un lieu qui devrait ravir les fans de l'émission. Le premier "The Voice Café" ouvrira ses portes le 27 juin au cœur du centre commercial V2 à Villeneuve d’Ascq (Nord) en présence d’au moins un talent finaliste de cette année. Cet établissement inédit reprendra les codes visuels de l’émission "avec une décoration immersive", comme l'a expliqué à La Voix du Nord Vincent Radix, à la tête de TVC Live, la société qui pilote ce projet dont le budget s'élève à 3,5 millions d'euros.

Alors que la 13e saison de ce programme phare de TF1 vient de s'achever avec la victoire d'Alphonse, les fans pourront prolonger l'aventure grâce à ce concept novateur qui allie restauration et loisirs. Les clients pourront déguster une cuisine conviviale et accessible avec des plats "à l’aveugle" et des hamburgers en forme de "buzzer". Mais aussi profiter des salles de karaoké, des soirées à thèmes et des concerts.

Présenté comme "un incubateur de la scène locale", ce lieu ouvert 7 jours sur 7 permettra aux chanteurs en herbe de s’enregistrer pour, peut-être, candidater aux prochains castings. La production assure qu'il y aura des passerelles avec l’émission "pour ceux dont le profil pourrait correspondre". Les castings de "The Voice" et "The Voice Kids" auront désormais lieu ici. Deux autres ouvertures ailleurs en France sont prévues en 2025.