Le prince Albert loue les qualités de Charles III et annonce qu’il ira au couronnement avec Charlène

Entre Albert et Charles, c’est un long roman d’amitié vieux de plusieurs décennies. Le premier a 64 ans, le second 74. Le Monégasque décrit son ami comme "le plus patient des hommes, très éduqué et avec un grand sens de l’humour". En témoigne la période où ils se retrouvaient lors des temps forts des têtes couronnées comme les mariages, les obsèques ou les baptêmes. "S’il y avait une procession dans un hall ou une cathédrale, ou quand les gens avaient besoin d’être annoncés, on nous mettait toujours ensemble parce qu’on était ‘les deux célibataires de la royauté’ (…). Ça nous est arrivé tellement de fois qu’on en riait", s’amuse-t-il. Il dit avoir "maintenu le contact" avec le nouveau souverain britannique depuis son accession au trône en septembre. "Mais je ne lui pas parlé personnellement depuis les funérailles de la reine", note-t-il.