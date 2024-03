Le prince Andrew défonce les grilles de Windsor pour éviter de faire un détour

CIRCULATION - De retour de week-end, le Prince Andrew a forcé les grilles du château de Windsor pour rentrer chez lui pour éviter de faire un détour de ... 1,5 kilomètres.

Le prince Andrew est-il un fan invétéré de la saga Fast and Furious ? En tout cas, l'anecdote rapportée par The Sun indique qu'il est particulièrement peu précautionneux avec les joyaux de la couronne. Alors qu'il était en week end dans sa résidence de campagne, le Royal Lodge situé dans le parc royal de Windsor, le second fils de la reine Elizabeth II et du prince Philip n'a rien trouvé de mieux que de foncer dans les grilles du parc du domaine royal.

Alors forcément, on se demande bien ce quelle mouche a bien pu piquer le prince pour qu'il fonce sur les grilles au volant de son 4X4 de luxe. Hé bien figurez-vous que c'est la faute des capteurs sensés ouvrir les portes métalliques. Ces derniers se sont montrés revêches et n'ont pas fonctionné lorsque le prince est arrivé devant chez lui, du coup, il a forcé le passage.



C'est l'affaire du "ParkGate"

Sous couvert d'anonymat, un employé du parc de Windsor a expliqué qu'entre eux, ils appelaient cette affaire, le "ParkGate" mais que le prince Andrew avait tout de même l'habitude de penser qu'il pouvait faire un peu ce qu'il voulait dans l'enceinte de ce parc". "Pour une raison que l'on ignore, détaille-t-il, les capteurs ne fonctionnaient pas et au lieu d'aller de prendre l'entrée 1,5 km plus loin, il a tout de même décidé d'entrer quand même".

Si les employés du parc rient un peu jaune, c'est que cette fameuse grille est sensée empêcher les cerfs, très nombreux dans le parc, d'aller et venir. Or le prince Andrew l'utilise régulièrement comme un raccourci pour ne pas faire un détour d'un peu plus... d'un kilomètre.

