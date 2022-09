Le prince Edward, ce fils si discret de la reine Elizabeth II

S'il rejoint ensuite un temps la Marine, il abandonne rapidement l'idée d'une carrière militaire. Il cède plutôt à sa fibre artistique. À la surprise générale, la Reine le soutient dans ce projet, même s'il ne portera pas vraiment ses fruits. À 23 ans, il devient assistant de production pour la société Really Useful Theatre Company - la compagnie Andrew Lloyd Webber -, dans le secteur du divertissement. Il participe notamment à la création de The Phantom of the Opera, Starlight Express et Cats. Fort de cette expérience, le prince Edward lance sa propre société de production, Ardent, en 1993.