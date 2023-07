Le prince George fête déjà ses 10 ans : un futur roi très appliqué qui grandit loin des caméras

Le Royaume-Uni, qui n’a plus eu trois héritiers du trône en vie simultanément depuis 1894, se félicite de l’arrivée du prince George Alexander Louis de Cambridge, premier enfant du couple chéri formé par le prince William et Kate Middleton. Leur mariage, deux ans plus tôt, a été suivi en direct à la télévision dans plus de 180 pays. Ils étaient près de 72 millions rien que sur YouTube. Premier petit-enfant du prince Charles, il est aussi le premier arrière-petit-fils de la reine Elizabeth II qui n’avait jusqu’à présent que deux arrière-petites-filles. Mais pour les jeunes parents, pas question de livrer leur bambin aux photographes. Peu importe qu’il soit désormais deuxième dans l’ordre de succession.