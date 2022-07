Le prince George, premier royal baby de Kate et William, fête déjà ses 9 ans

Le cliché, pris comme toujours par sa mère, a été pris un peu plus tôt cette année lors de vacances familiales sur une plage du Royaume-Uni. Dans son polo bleu ciel, George affiche un large sourire et une petite mèche rebelle blonde. Ne cherchez pas à en savoir plus, la famille royale se fait plus discrète que d’habitude quand il s’agit de ses plus jeunes membres. Parents de trois enfants, Kate et William ont fait le choix de leur offrir une enfance presque normale, le plus loin possible des caméras.