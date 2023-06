Le prince Harry à la barre des témoins dans le procès contre l'éditeur du "Daily Mail"

C'est un événement pour les Britanniques. Pour la première fois depuis plus d'un siècle, un "royal" est attendu ce lundi à la barre d'un tribunal. Le prince Harry va en effet témoigner à Londres dans le procès entrepris par six personnalités britanniques contre Associated Newspaper, l'éditeur du Daily Mail. Le tabloïd est accusé d'avoir recueilli des informations privées les concernant de manière illicite.

Parmi les personnalités, on retrouve donc le fils cadet du roi Charles III (dont le témoignage devrait intervenir mardi), mais aussi le chanteur Elton John et son compagnon David Furnish, les actrices Liz Hurley et Sadie Frost, ainsi que Doreen Lawrence, la mère de Stephen Lawrence, victime d'un meurtre raciste en 1993.