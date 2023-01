Le prince Harry regarde "The Crown"... avec attention

Il continue sa tournée de promotion. Après ses deux interviews données à Tom Bradby sur la chaîne anglaise ITV News puis à Anderson Cooper, le journaliste américain star de la chaîne CBS, le prince Harry était mardi 10 janvier au soir sur le plateau du "Late Show" de Stephen Colbert, sur CBS. Le fils du roi Charles III était venu parler (une fois de plus) de la sortie du Suppléant, son autobiographie sans filtre (et pleine de détails croustillants) que nous avons lue pour vous.

Si le mari de Meghan Markle est évidemment revenu sur tous les sujets qui fâchent (ses relations avec son père et son frère, la disparition de sa mère, ses relations houleuses avec la presse…), il a également confié qu'il regardait The Crown, la série de Netflix sur la famille royale britannique, et plus précisément sur la vie d'Élisabeth II.