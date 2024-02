"J’aime ma famille" : le prince Harry "a sauté dans un avion" en apprenant le cancer de son père

Au Canada pour lancer le compte à rebours de ses prochains Invictus Games, le duc de Sussex n’a pas échappé aux questions sur les Winsdor. Dans une interview à la télévision américaine, il assure être "reconnaissant d’avoir pu passer du temps" avec Charles III lors de son aller-retour express à Londres. Mais ne comptez pas sur lui pour dévoiler ce qui s’est raconté derrière les portes de Clarence House.

Il vient s’assurer que tout est en place. Un an tout pile avant l’organisation des premiers Invictus Games d’hiver, le prince Harry a fait le déplacement avec son épouse Meghan Markle au Canada cette semaine pour lancer le compte à rebours de l’événement. Mais c’est un autre voyage qui a intéressé le seul média à qui il a accepté de donner une interview. Le duc de Sussex s’est rendu en urgence à Londres il y a dix jours après avoir appris que son père Charles III souffrait d’un cancer.

J'ai d'autres voyages prévus qui me ramèneront au Royaume-Uni Le prince Harry

Le palais avait indiqué que le roi avait lui-même prévenu ses deux fils, ce que confirme son cadet. "Je lui ai parlé, j’ai sauté dans un avion et je suis allé le voir aussi vite que je pouvais", raconte-t-il dans Good Morning America sur la chaîne américaine ABC ce vendredi. "J’aime ma famille, je suis reconnaissant d’avoir pu (…) passer du temps avec lui", insiste-t-il. Mais il ne dira rien sur leurs échanges ni le diagnostic de son père. "Ça restera entre nous", lâche-t-il. Quand le journaliste cherche à savoir si la maladie d’un proche peut avoir un effet "galvanisant et unificateur" sur une famille, il répond simplement : "Oui je pense". Mais n’en dira pas plus. Victorieux en justice face au Daily Mirror qu’il a fait plier, Harry prévient juste qu’il sera bientôt de retour au Royaume-Uni.

Il a pensé à prendre la nationalité américaine

"J’ai d’autres voyages prévus (…). Je m’arrêterai pour voir ma famille autant que je peux", dit-il. Là encore, en préservant le mystère. Harry évoque ensuite "sa propre famille", son cocon californien créé avec Meghan, leur fils le prince Archie et leur fille la princesse Lilibet. S’il refuse de révéler le genre de père qu’il est – "c’est classé secret défense" -, il glisse que ses deux bambins ont "un incroyable sens de l’humour". "Ils nous font rire et nous font garder les pieds sur terre, comme la plupart des enfants. Je suis simplement reconnaissant d’être père", admet-il.

Installé aux États-Unis depuis deux ans, il affirme que la vie en Californie est "incroyable", usant du qualificatif "amazing" dont raffolent les Américains. A-t-il songé à en devenir un lui-même ? Harry révèle avoir "considéré prendre la nationalité américaine". "Ça m’a traversé l’esprit, mais ce n’est pas la priorité maintenant", souligne-t-il. Selon le Telegraph qui cite les services de l’immigration américain, il lui faudrait renoncer à son titre royal s’il espère devenir un citoyen américain. Un détail pas franchement anodin pour celui qui vient tout juste de se réapproprier le nom Sussex jusqu’à en faire le patronyme officiel de ses enfants.