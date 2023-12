Le prince Harry condamné à verser plus de 56.000 euros à l’éditeur du "Mail on Sunday"

Le duc de Sussex a perdu une manche dans une procédure en diffamation qu’il intente à l’un des plus célèbres tabloïds britanniques. Il dénonce notamment un article publié l’an dernier évoquant sa bataille judiciaire pour récupérer son droit à une protection policière quand il est au Royaume-Uni. La somme correspondant aux frais de justice engagés par la publication devra être réglée d’ici le 29 décembre.

Ses détracteurs parleront d’arroseur-arrosé. Le prince Harry va devoir mettre la main au portefeuille après avoir perdu une manche dans une procédure en diffamation qu’il intente à l’éditeur du Mail on Sunday. Il a été condamné lundi 11 décembre à payer les frais de justice engagés par Associated Newspapers à hauteur de 48.447 livres, soit plus de 56.000 euros, rapporte l’AFP. La possibilité d’un procès, qui pourrait se tenir entre la mi-mai et la fin du mois de juillet 2024 selon la BBC, n’est pas pour autant écartée.

À régler avant le Nouvel an

Le prince Harry, qui a engagé plusieurs poursuites contre des journaux britanniques ces derniers mois, dénonce tout particulièrement un article publié par le Mail on Sunday, l’édition dominicale du Daily Mail, en février 2022. Il affirme que le texte l’accuse à tort d’avoir "menti" et d’avoir tenté de manipuler l’opinion en "essayant de garder secret" son recours contre le gouvernement britannique pour obtenir le rétablissement de sa protection policière lorsqu’il se trouve au Royaume-Uni. Il estime que "son honnêteté et son intégrité" ont été attaquées.

Le juge a donné raison au tabloïd qui disait n’avoir fait que donner son "honnête opinion" sur le sujet. Après qu'une demande du duc de Sussex visant à mettre en échec la défense du Mail on Sunday a été rejetée vendredi, la justice britannique lui a ordonné lundi de verser la somme établie d'ici au 29 décembre. Un camouflet inattendu pour le prince Harry qui attend désormais de savoir si sa requête concernant la prise en charge systématique de sa sécurité par Scotland Yard a été acceptée. Sa demande pour payer lui-même sa protection policière à la place des contribuables britanniques a été rejetée au printemps.