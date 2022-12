Le prince Harry déguisé en Spiderman pour soutenir les enfants endeuillés

"Noël est une période où nos proches nous manquent énormément, et c'est normal", explique le mari de Meghan Markle qui a lui-même perdu sa mère à l'âge de 12 ans. "Et il est possible de se sentir coupable de s'amuser sans nos parents. Mais je suis là pour vous assurer que nos parents veulent toujours que nous nous amusions", poursuit Harry qui traverse actuellement une tempête médiatique depuis la diffusion de la bande-annonce de son documentaire-réalité avec Netflix.