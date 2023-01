Le prince Harry et son "Suppléant" s’imposent déjà comme un phénomène de l’édition

De ses fêlures les plus profondes causées par le décès de sa mère à la rupture presque irréparable avec son frère aîné William, le prince Harry ne cache absolument rien de sa vie dans un livre souvent émouvant, parfois surprenant. Il évoque sans filtre sa consommation de drogues et la perte de sa virginité. Il attaque autant la presse que ses proches, qu’il accuse d’avoir nourri les tabloïds. Ses quatre interviews à la télévision ont eu des réceptions différentes. Boudé par les Anglais sur ITV, le duc de Sussex a offert au "Late Show" de Stephen Colbert sa meilleure audience depuis plus de deux ans. Si tout le monde y est allé de son petit commentaire, seul Buckingham est resté silencieux.