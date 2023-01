Harry raconte sa bagarre avec William : "Il voulait que je le frappe mais j’ai refusé"

Harry a-t-il décidé de se brouiller définitivement avec la famille royale ? À l’approche de la publication mondiale le 10 janvier de sa biographie, Le Suppléant, les fuites s’enchaînent dans la presse britannique. 25 talibans tués en Afghanistan, la cocaïne, son dépucelage par une femme plus âgée... La plus étonnante, c’est peut-être l’altercation survenue en 2019 à Londres entre le prince et son frère aîné.

Après un échange houleux au sujet de Meghan Markle, qualifiée de "difficile" et "impolie", Harry écrit que "William m'a attrapé par le col, déchirant mon collier, et m'a fait tomber par terre. J'ai atterri sur la gamelle du chien, qui s'est brisée sous mon dos, les morceaux m'entaillant". Cet incident, le cadet de Charles III en donne de nouveaux détails dans l’interview qui sera diffusée dimanche sur la chaîne britannique ITV. En France, TF1 la proposera à ses téléspectateurs lundi 9 janvier à 23h10.