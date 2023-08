Après le succès du documentaire sur sa vie avec Meghan, le prince Harry revient en solo sur Netflix

C’est sans doute le projet de sa vie. Celui qu’il a mis sur pied pour redonner des ailes à ceux qui en ont été privés. Le prince Harry ouvre enfin les portes de ses Invictus Games dans une série documentaire consacrée à cette compétition sportive unique au monde qu'il a imaginée pour les vétérans blessés dans le cadre de leurs missions. Un moment salvateur pour les participants, leurs proches et les organisateurs. "Les Jeux ne mettent pas l’accent sur la cause des blessures, mais sur la guérison et la manière d’appartenir à une communauté à nouveau", prévient le duc de Sussex, ancien militaire lui-même et fondateur de l’événement, dans une bande-annonce forcément très hollywoodienne dévoilée par Netflix.