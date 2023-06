Le prince William s’engage pour "mettre fin à la crise des sans-abri" au Royaume-Uni

Casquette sur la tête et chasuble rouge sur le dos, il était presque passé incognito dans les rues de Londres. À l’aube de ses 40 ans l’an dernier, le prince William avait joué les vendeurs de journaux pour The Big Issue, magazine britannique qui depuis plus de 30 ans vient en aide aux sans-abri.

"J’ai fait tout ce que j’ai pu pour accroître leur visibilité et je veux faire plus", déclarait-il à l’époque. Ce que le public ignorait alors, c’est que l’héritier du trône britannique travaillait en coulisses depuis un an à la mise en place d’une vaste initiative qu’il a officiellement dévoilée ce lundi 26 juin.