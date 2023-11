Le Prix Goncourt 2023 est attribué à Jean-Baptiste Andrea pour "Veiller sur elle"

C’est la consécration pour Jean-Baptiste Andrea. Réuni au restaurant Drouant, dans le VIIe arrondissement de Paris comme le veut la tradition, le jury du prix Goncourt a choisi de distinguer cet écrivain de 52 ans pour Veiller sur elle, son quatrième roman. Il l'a emporté au quatorzième tour de scrutin grâce à la voix qui compte double du président de l'Académie Goncourt, Didier Decoin.

"C'est un grand moment d'émotion, on vient juste de sécher nos larmes dans le taxi", a réagi l'auteur, très ému, à son arrivée. "C'est l'un des plus beaux moments de ma vie". Il l'a emporté face à Triste Tigre de Neige Sinno (P.O.L.), Sarah, Susanne et l'écrivain de Eric Reinhardt (Gallimard) et Humus de Gaspard Koenig (L'Observatoire).