"Le Problème à trois corps" : qui est Liu Cixin, l'auteur décrié du best-seller adapté par Netflix ?

Ambitieuse saga de science-fiction, la série "Le Problème à trois corps" a débarqué mercredi sur Netflix. C’est l’adaptation d’une trilogie à succès du Chinois Liu Cixin, parue en France aux éditions Actes Sud. Un romancier considéré comme une référence pour les fans du genre, en dépit de ses propos sur le sort de la communauté Ouïghours.

À force de lire et d’entendre que Le Problème à trois corps est la nouvelle série des créateurs de Game of Thrones, on oublierait presque… que non. Si David Benioff et D.B. Weiss sont bel et bien les scénaristes de cette superproduction disponible depuis ce mercredi 20 mars sur Netflix, ils ont de nouveau adapté l’œuvre d’un auteur existant. Après le pape de l’heroic fantasy George R.R. Martin, c’est auprès de l’écrivain chinois Liu Cixin qu’ils ont trouvé l’inspiration.

Dans son pays, cet ancien ingénieur de 60 ans est une véritable référence pour ses pairs et pour le grand public, considéré comme l’écrivain de SF le plus populaire de sa génération. Inspirée par les auteurs anglo-saxons comme George Orwell et Arthur C. Clarke, son œuvre à la fois populaire et complexe s’inscrit pleinement dans l’héritage historique de la Chine.

Un pionnier de la SF en Chine

Liu Cixin a trois ans lorsque la Révolution culturelle éclate, en 1966. À l’époque, son père travaille dans l’industrie du charbon mais lorsque son frère s’oppose à la jeunesse maoïste, il est mis au ban par le parti et envoyé travailler dans les mines à Yangquan, dans la province reculée du Shanxi. Un déclassement qui fait écho au sort du professeur de physique mis à mort par les Gardes Rouges au début de son futur roman à succès.

Passionné d’astronomie, Liu Cixin est diplômé de l’Université de la conservation de l'eau et de l'énergie électrique de la Chine du Nord, en 1988. Durant son étude, il s’est déjà mis à l’écriture et l’année suivante, il publie China 2185, un roman cyberpunk à une époque où la science-fiction sort de la clandestinité, longtemps considérée une forme de "pollution spirituelle" par Pékin.

Publié en Chine en 2007 dans une revue spécialisée, Le Problème à trois corps est le premier tome d’une trilogie qui paraît en intégralité deux ans plus tard. Le succès est quasi immédiat. Mais il faudra patienter jusqu’au milieu des années 2010 pour qu’elle soit traduite et décroche un Hugo Award, la plus haute récompense pour la SF en littérature. Chez nous, les trois tomes sont disponibles aux éditions Actes Sud.

Dans Le Problème à trois corps, le lecteur partage d’abord la douleur de Ye Wenjie, l’astrophysicienne en colère contre le régime suite à la mort de son père. Envoyée dans une base militaire secrète, elle travaille sur un système de télétransmissions dirigé vers l’espace. 38 ans plus tard, le physicien Wang Miao enquête sur les suicides inexpliqués de plusieurs scientifiques dans le monde, alors qu’ils ont côtoyé un groupuscule mystérieux...

Des propos qui choquent

C’est en 2020, au moment où Hollywood orchestre un rapprochement économique et créatif majeur avec la Chine, que David Benioff et D.B. Weiss annoncent leur intention d’adapter l’œuvre de Liu Cixin avec un casting international. "C’est le récit de science-fiction le plus ambitieux que nous ayons jamais lu, embarquant ses lecteurs dans un voyage des années 1960 jusqu'à la fin des temps, du monde vivant sur notre planète bleue jusqu'aux confins de l'univers", déclare alors le duo.

En gestation depuis, le projet a résisté à la pandémie de Covid. Mais aussi à la polémique qu’il a suscitée lorsque les internautes ont exhumé une interview accordée par Liu Cixin un an plus tôt au New Yorker. Interrogé sur le sort de la minorité musulmane Ouïghours, l’écrivain avait fait cette réponse radicale : "Vous préféreriez qu’ils découpent les gens dans les gares ou les écoles avec des attaques terroristes ? Le gouvernement est plutôt en train d’aider leur économie et d’essayer de les sortir de la pauvreté."

À l’époque, plusieurs sénateurs américains en colère écrivent à la direction de Netflix, lui reprochant de vouloir travailler avec un auteur "qui relaie la dangereuse propagande du Parti communiste chinois". D’autant plus que Liu Cixin est annoncé comme consultant sur le projet. "Nous ne sommes pas d’accord avec ses déclarations qui n’ont aucun lien avec son livre ou la série", va rétorquer la plateforme.

Il faut dire que si Le Problème à trois corps a séduit les créateurs de Game of Thrones, mais aussi Barack Obama, qui en est l’un des fans les plus prestigieux, c'est parce que Liu Cixin développe des thématiques universelles qui dépassent les régimes politiques. Dangers du progrès technologique, surpopulation mondiale, pénurie des ressources naturelles et conquête spatiale… De la science plus tout à fait fiction ?