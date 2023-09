"Le Procès Goldman" au cinéma : qui était Pierre, le demi-frère sulfureux de Jean-Jacques ?

Paumé et sans le sou, l’idéaliste commet trois vols à mains armés jusqu’à son arrestation, en décembre 1970, suite au braquage et au meurtre de deux pharmaciennes, boulevard Richard-Lenoir dans le XIᵉ arrondissement. Pierre Goldman a beau clamer son innocence, il est reconnu coupable par la cour d’assises de Paris le 14 décembre 1974 à l’issue d’un procès où il s’est défendu seul, sans avocat. Et ce malgré l’absence du principal témoin, mort noyé lors d’une partie de pêche dans des conditions mystérieuses.

Condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, Pierre Goldman reçoit le soutien d’un collectif d’intellectuels et de personnalités de gauche comme la comédienne Simone Signoret, les écrivains Jean-Paul Sartre et Simone Beauvoir, mais aussi François Mitterrand. À l’époque, Jean-Jacques vient lui rendre visite à la prison de Fresnes. En dépit de leurs divergences politiques, les enfants Goldman sont toujours restés proches. Quelques mois plus tard, Pierre obtient l’annulation de sa condamnation par la Cour de cassation et l’organisation d’un nouveau procès que relate le film de Cédric Kahn...