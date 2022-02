Le rappeur américain Snoop Dogg accusé de viol à quelques heures du Super Bowl

La plaignante accuse Donald Campbell de l'avoir agressée sexuellement au petit matin, avant de la conduire de nouveau au studio de Snoop Dogg pour une audition plus tard dans la journée. Malgré le contexte, elle dit avoir accepté "dans l'espoir de faire avancer sa carrière".

Une fois au studio, elle se serait sentie mal et se serait rendue aux toilettes. La jeune femme affirme que Snoop Dogg en aurait alors profité pour ouvrir la porte des toilettes où il l'aurait contrainte à une fellation. Il l'aurait laissée là, "humiliée, terrifiée et paniquée", selon la plainte. La jeune femme demande des dommages et intérêts d'un montant non précisé.