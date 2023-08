Le rappeur Tory Lanez condamné à 10 ans de prison pour avoir tiré sur Megan Thee Stallion

Il encourait jusqu’à 22 ans et 8 mois de prison. Le rappeur Tory Lanez en passera dix derrière les barreaux pour avoir tiré sur Megan Thee Stallion, d’après la sentence communiquée mardi 8 août par un tribunal de Los Angeles. Une décision "incroyablement sévère", selon son avocat, cité par CNN, voyant là "un nouvel exemple d’une personne punie en raison de son statut de célébrité et érigée en exemple". Il a annoncé son intention de faire appel à la sortie de l’audience. De son vrai nom Daystar Peterson, l’artiste canadien de 31 ans avait été jugé coupable, huit mois plus tôt, d’agression avec une arme semi-automatique, port d'une arme non déclarée et négligence, pour des faits remontant à juillet 2020.