Le rappeur Drake annonce une pause dans sa carrière pour des raisons de santé

Drake veut se concentrer sur sa santé. Quelques heures après la sortie de son nouvel album, le rappeur canadien a annoncé ce vendredi 6 octobre qu'il allait faire une pause "d'un an ou plus" dans sa carrière musicale, évoquant des raisons médicales. "Je ne ferai probablement pas de musique pendant un certain temps, je vais être honnête", a expliqué l'artiste dans son programme radio "Table For One", ajoutant : "Je dois me concentrer sur ma santé et me remettre sur pied".