"Il respecte pas l'peuple" : quand le rappeur Jul tacle la réforme des retraites

C'est l'un des rappeurs les plus populaires de France. Après avoir cartonné en décembre dernier avec l'album Cœur Blanc, Jul dévoile de vendredi C'est quand qu'il s'éteint, son 28ᵉ disque en l'espace d'une décennie de carrière et son 19e album studio. Au détour d'un de ses titres, l'artiste le plus écouté de France en profite pour balancer un tacle au gouvernement.

"J'ai son odeur sur mes vêtements. J'l'aime de fou, mais complètement. 64 ans la retraite, il respecte pas l'peuple le gouvernement", chante Jul dans la chanson "Entrainement", en référence à la décision de l'exécutif de faire passer l'âge légal de la retraite de 62 à 64 ans.