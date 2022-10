Kanye West veut s'offrir "Parler", le réseau social préféré de la droite américaine

Apple et Google, déplorant la multiplication des menaces de violences et d'activités illégales sur le réseau, l'avaient rapidement retiré de leurs plateformes de téléchargement. Amazon Web services (AWS) avait aussi décidé de ne plus l'héberger sur ses serveurs, ostracisant de fait la plateforme.

L'application est finalement revenue sur l'App Store depuis avril 2021 et sur le Google Play Store depuis septembre 2021.