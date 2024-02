Le rappeur Ninho remplit le Stade de France "en moins de 6 heures" avec son concert prévu en 2025

Artiste de rap parmi les plus populaires de l’Hexagone, Ninho conclura son "Jefe Airlines Tour" dans l’enceinte de Saint-Denis. Les 80.000 places ont trouvé preneurs en moins d’une demi-journée, se félicite sa maison de disques Décibels Prod. Rendez-vous est donné au printemps 2025, le stade étant privé de spectacles en 2024 le temps de se refaire une beauté pour les JO.

Ed Sheeran aime à dire que se produire au Stade de France, c’est le signe que "tu as conquis le monde parce que les Français n’acceptent pas les gens si facilement". Si l’adage s’applique aux stars internationales dont fait partie le chanteur anglais, il est tout autant valable pour les artistes de l’Hexagone. Car écouler 80.000 places n’est pas chose facile. Le faire en moins d’une journée est encore plus rare. Un exploit dont peut désormais se vanter le rappeur Ninho.

Le concert du natif de Longjumeau au Stade de France affichait complet "en moins de 6 heures" ce jeudi 1ᵉʳ février, se félicite sa maison de disques Décibels Prod. "Merci", a réagi de son côté l’artiste de 27 ans qui avait annoncé l’ouverture de la billetterie la veille dans une vidéo partagée sur YouTube.

En plus d’être vifs en ligne, ses fans qui ont réussi à obtenir un billet devront faire preuve de patience. Car le concert n’est pas prévu avant le 3 mai 2025 alors que son "Jefe Airlines Tour" démarre le 8 février. Avant lui, le Français à l’aura internationale DJ Snake avait fait aussi fort que Beyoncé en remplissant l’enceinte de Saint-Denis "en 3 minutes" pour un concert lui aussi programmé au printemps 2025.

La faute aux travaux réalisés au Stade de France qui le prive de tout évènement jusqu’aux Jeux olympiques cet été. De son vrai nom William Nzobazola, Ninho n’est que le troisième rappeur français à investir l’enceinte du nord de Paris après Gims, Booba et Soprano. Ses précédentes tournées avaient déjà fait salle comble à l'Accor Arena en 2021 et La Défense Arena en 2022. 2023 aura été l’année de tous les succès pour lui. Son quatrième opus, "N.I", a été le troisième disque le plus vendu de l’année selon le Syndicat national de l'édition phonographique (Snep). Il a également reçu la Victoire de la Musique de l’album le plus streamé.