Après une première vente record, le rappeur Ninho s’offre un deuxième concert au Stade de France

Le natif de Longjumeau répond à la demande de ceux qui n’avaient pu obtenir de billets pour le voir dans l’enceinte de Saint-Denis en mai 2025. "Puisque c’est complet en 7 heures, je rajoute une date", lance-t-il dans une vidéo annonçant l’ouverture de la billetterie.

Sa date supplémentaire aura lieu avant la toute première. Ninho donne désormais rendez-vous à ses fans les 2 et 3 mai 2025 au Stade de France pour deux représentations exceptionnelles. Après avoir rempli l’Accor Arena en 2021 et La Défense Arena en 2022, le rappeur de 27 ans annonce la mise en vente d’un nouveau concert dans l’enceinte de Saint-Denis, après la vitesse à laquelle les places du premier se sont arrachées. "Moins de 6 heures" selon son label, "complet en 7 heures", assure-t-il dans une vidéo ce mercredi 7 février.

La billetterie pour ce deuxième Stade de France ouvrira ce jeudi à 10h, avec à la clé 80.000 places. De son vrai nom William Nzobazola, Ninho n’est que le troisième rappeur francophone à investir l’enceinte du nord de Paris après Gims, Booba et Soprano. 2023 aura été l’année de tous les succès pour lui. Son quatrième opus, "N.I", a été le troisième disque le plus vendu de l’année, selon le Syndicat national de l'édition phonographique (Snep). Il a également reçu la Victoire de la Musique de l’album le plus streamé.

2024 marquera le top départ de son "Jefe Airlines Tour", qui ne passera par le Stade de France que l’an prochain en raison de travaux. L’enceinte est privé de concerts et de matches le temps de se refaire une beauté pour les Jeux olympiques.