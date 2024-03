Le rappeur P. Diddy accusé de viols : ses résidences perquisitionnées à Miami et Los Angeles

Des agents fédéraux ont pénétré lundi dans les résidences de P. Diddy en Californie et en Floride. Une opération déclenchée alors que la star du rap fait l'objet de nombreuses accusations de viol. L'intéressé dénonce des "allégations dégoûtantes" afin de lui soutirer de l'argent.

C’est une opération spectaculaire qui a visé lundi le rappeur américain Sean Combs, alias P. Diddy. À la demande du bureau d'enquête du département de la Sécurité intérieure de New York, des agents fédéraux, assistés de policiers armés, ont perquisitionné les résidences de la star à Los Angeles, en Californie, et à Miami, en Floride.

Si une source proche du dossier a confirmé à l'AFP que Sean Combs était bien la cible de ces opérations, les enquêteurs n’ont pas encore confirmé leur raison. Mais elles interviennent au moment où le rappeur de 54 ans est en pleine tourmente judiciaire, en lien avec des faits remontant pour certains à plusieurs décennies.

Des plaintes en cascade

Mi-novembre, son ancienne compagne, la chanteuse de R'N'B Cassie, avait été la première à déposer plainte au civil pour viol et violences physiques contre le rappeur, s’appuyant sur une loi de New York qui suspendait provisoirement la prescription. Deux jours plus tard, un accord "à l'amiable" avait été trouvé entre les deux parties.

Dans sa plainte amplement relayée par les médias américains, la chanteuse accusait la star du rap d'avoir eu un "comportement violent" et "des exigences déviantes" durant "plus d'une décennie". Elle expliquait qu'elle avait été battue à maintes reprises et forcée à des relations sexuelles filmées avec des hommes prostitués.

Des allégations dégoûtantes ont été faites contre moi par des individus qui cherchent à faire de l’argent P. Diddy en décembre sur Instagram

Depuis, deux autres femmes ont porté plainte, dont une, à visage découvert, l'accusant de l'avoir "droguée et agressée sexuellement" en 1992. Elle assure qu'il avait filmé la scène et diffusé la vidéo en guise de "revenge porn", une pratique visant à dévoiler publiquement des images sexuelles généralement non consenties pour se venger d'une personne.

En décembre, Diddy a également été visé par une plainte au civil à New York pour viol en réunion sur une mineure de 17 ans en 2003. Dans cette affaire, il est soupçonné d'avoir forcé l'adolescente à boire et de l'avoir droguée, avant de la contraindre à des relations sexuelles en compagnie du président de sa maison de production, Bad Boy Records, et d'un troisième individu.

Superstar du rap américain, P. Diddy a produit des légendes comme Notorious B.I.G. et Mary J. Blige, tout en publiant de nombreux albums à succès sous différents patronymes. Grâce à ses investissements dans le monde de la mode et des boissons alcoolisés, il a diversifié ses activités pour devenir milliardaire.

Dans un message posté sur Instagram début décembre, l'artiste avait brisé le silence au sujet de ces différentes affaires. "Des allégations dégoûtantes ont été faites contre moi par des individus qui cherchent à faire de l’argent", écrivait-il. "Je n’ai fait aucune de ces choses horribles. Je me battrai pour mon nom, ma famille et la vérité."