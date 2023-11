Le rappeur P. Diddy accusé de viols et de violences physiques par son ex-compagne Cassie

Le rappeur P. Diddy, aussi connu sous le nom de Puff Daddy, est accusé de viols et de violences physiques répétées. Son ancienne compagne, la chanteuse Cassie, a porté plainte contre lui. La jeune femme se dit prête à témoigner "après des années passées dans le silence et l'obscurité".

Sean Combs, alias P. Diddy, accusé par son ex-compagne. Le rappeur américain, figure majeure du hip-hop dans les années 90 et 2000 anciennement connu sous le nom de Puff Daddy, est visé par une plainte de la chanteuse Cassie des viols et des violences physiques répétées, révèle ce jeudi le New York Times. Les faits se seraient produits sur toute une décennie.

"Je suis enfin prête à raconter mon histoire"

Cassie, de son vrai nom Cassandra Ventura, a détaillé aux enquêteurs les actes qu'elle reproche au chanteur et producteur de musique. Juste après sa rencontre avec P. Diddy, elle aurait été sous l'emprise du rappeur, qui l'aurait battue, droguée ou encore fait subir des relations sexuelles forcées avec d'autres hommes. En 2019, P. Diddy aurait également violé Cassandra Ventura, après avoir forcé la porte de son logement.

"Après des années dans le silence et l'obscurité, je suis enfin prête à raconter mon histoire et à témoigner du plus profond de mon être, au profit de toutes les autres femmes qui doivent affronter la violence et l'emprise dans leurs relations amoureuses", assure Cassie, dans un communiqué. Dans le dossier d'accusation, plusieurs épisodes de violence de la part de Sean Combs sont décrits à l'encontre de son ancienne femme, comme lorsque ce dernier l'a frappé à plusieurs reprises dans une voiture après une crise de jalousie.

Le rappeur dément

P. Diddy a démenti "de façon véhémente ces accusations offensantes et outrageantes", par la voix de ses avocats. "Au cours des six derniers mois, M. Combs a été soumis à la demande persistante de 30 millions de dollars de Mme Ventura, sous la menace d'écrire un livre préjudiciable sur leur relation", ajoute Me Ben Brafman, l'un des conseils du rappeur, évoquant "un chantage" de la plaignante.