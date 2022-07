Le réalisateur d'"Elvis" rend hommage à son actrice Shonka Dukureh, décédée subitement à 44 ans

"Dès le moment où elle est entrée dans notre monde, Shonka a amené avec elle la joie, l’esprit et bien sûr sa voix et sa musique", poursuit le cinéaste australien. "À chaque fois qu’elle était sur le plateau, sur scène ou même simplement dans une pièce, tout le monde se sentait toujours plus léger. Shonka commençait tout juste à trouver un plus large public pour son énorme talent", ajoute-t-il, se souvenant du mois d’avril où il a pu l’applaudir au festival de Coachella. Elle avait rejoint Doja Cat lors de son passage dans le désert californien. "Repose en paix Shonka, un incroyable talent qui nous a été enlevé trop tôt", souligne la chanteuse dans sa story Instagram.