Le réalisateur de "Black Panther" interpellé et menotté alors qu’il venait retirer de l’argent à la banque

Ryan Coogler victime de racisme ordinaire ? Dans une vidéo en date du 7 janvier dernier, que vient dévoiler le site people TMZ, on peut voir le réalisateur afro-américain, masque, bonnet et lunettes noires, être interpellé par la police d’Atlanta alors qu’il est venu effectuer un retrait d’argent liquide dans une agence locale de la Bank of America, en marge du tournage de la suite de Black Panther.

Sur les images, issue de la "bodycam" de l’un des agents, on peut voir l’un de ses collègues sortir son revolver de son étui avant de menotter le cinéaste et de le conduire à l’extérieur, sans résistance, pour un contrôle d’identité à l’arrière d’un véhicule des forces de l’ordre. "Tapez mon nom dans Google", suggère-t-il alors qu’un agent vient d’épeler son nom qui figure sur un badge accroché à sa ceinture. Il sera finalement relâché quelques minutes plus tard.