Le reboot de "Hartley, cœurs à vif" fera sa rentrée sur Netflix en septembre

Le pitch ? "Une découverte fait d’Amerie une paria instantanée au lycée de Hartley et provoque une mystérieuse et très publique embrouille avec sa meilleure amie Harper. Entourée de ses nouveaux amis, les outsiders Quinni et Darren, Amerie doit rétablir sa réputation tout en apprenant à gérer l’amour, le sexe et les peines de cœur". Annoncé fin 2020, ce Hartley 2.0 s’annonce résolument plus queer que son prédécesseur et se centrera davantage sur le thème de l’identité. Au casting figurent ainsi plusieurs acteurs se définissant comme non-binaires.