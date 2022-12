"Le regret, ce n’est pas du viol !" : la défense du producteur Harvey Weinstein joue son va-tout

Harvey Weinstein peut-il échapper à une nouvelle condamnation ? Après avoir écopé de 23 ans de prison lors de son premier procès à New York au printemps 2020, l’ancien producteur de cinéma est jugé à Los Angeles pour des viols et agressions sexuels commis sur cinq femmes entre 2004 et 2013. Cinq ans après les révélations qui ont donné naissance au mouvement #MeToo, difficile d’imaginer le jury populaire accorder la clémence à un homme dont les agissements ont été dénoncés par des dizaines de femmes et d’anciens collaborateurs. C’est pourtant l’objectif de la défense qui, depuis l’ouverture des débats fin octobre, cherche par tous les moyens à décrédibiliser les plaignantes.

Pour l’avocat Alan Jackson, qui s’est adressé jeudi aux jurés, cette procédure se résume en cinq mots : "Take my word for it" (Croyez-moi sur parole – ndlr). Comme son collègue Adam Werksman, il estime que soit les plaignantes ont menti sur leur rencontre Harvey Weinstein, soit elles ont regretté d’avoir profité de la promotion canapé après avoir lu les enquêtes journalistiques qui ont entraîné la chute de son client. "Ces femmes nous disent de les croire parce qu’elles sont en colère, parce qu’elles ont pleuré", a-t-il déploré. "Mais la fureur n’a rien à avoir avec les faits. Et les pleurs ne constituent pas une vérité. Le regret, ce n’est pas du viol".