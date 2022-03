"Le Remplaçant" sur TF1 : tout ce qu'il faut savoir sur le retour de la série avec JoeyStarr

Avec lui les élèves se tiennent à carreau. JoeyStarr est de retour ce lundi sur TF1 pour deux nouveaux épisodes du Remplaçant. Lancée en avril dernier sous la forme d'un pilote, la série avait connu un joli succès d'audience en réunissant 6,6 millions de téléspectateurs (27,3 % de part de marché). Un bon bilan revu à la hausse grâce au replay qui avait permis à la nouveauté de gagner 1 million de fans et de réaliser la quatrième meilleure audience de l'année pour une fiction française.

Né de l'imagination de JoeyStarr, Le Remplaçant suit le quotidien d'un prof de français atypique qui, derrière ses allures d'ours mal léché, est en réalité un grand sensible et un pédagogue hors pair. Même si ses méthodes musclées ne font pas l'unanimité. "J'aime le fait que le mec arrive sur son cheval blanc et qu'il se fasse télescoper un peu partout, que ce soit les autres profs ou les élèves. J'aime bien l'idée d'être seul contre le monde entier", nous confiait JoeyStarr lors du lancement de la série qui aborde des thèmes de société sensibles.