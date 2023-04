"Le Retour" : pourquoi le nouveau film de Catherine Corsini a-t-il été évincé du Festival de Cannes ?

Alors que Le Retour figurait sur la liste des films que devait annoncer le délégué général Thierry Frémaux le 13 avril dernier, la direction du Festival de Cannes a été informée à la dernière minute d’une décision rare, prise par le Centre National de la Cinématographie (CNC) à l’encontre de la production.

L’institution a en effet retiré son aide financière au long-métrage de Catherine Corsini en raison de la présence d’une scène de sexe simulée impliquant une actrice mineure de moins de 16 ans qui n’avait pas été déclarée à la commission chargée d’étudier les demandes de tournages. Une subvention non-négligeable d’un montant de 680.000 euros sur un budget total de 4,7 millions.

"Cette infraction au droit social est matériellement constituée et n'est pas niée par la productrice" du film indique le CNC à l’AFP. Dans les colonnes du Parisien, la productrice Elisabeth Perez plaide en effet "une erreur administrative". La scène en question a été "réécrite à partir d’une première version et rajoutée au moment du tournage", explique-t-elle, précisant que les comédiens impliqués, âgés de 15 et 17 "ont joué de manière totalement consentie et totalement simulée".