Le rockeur Nick Cave perd un deuxième fils, Jethro Lazenby, âgé de 31 ans

C'est une nouvelle tragédie qui frappe Nick Cave. Le chanteur de 64 ans a annoncé la mort de son fils, Jethro Lazenby, âgé de 31 ans. "C'est avec beaucoup de tristesse que je confirme que mon fils, Jethro, est mort. Nous serions reconnaissants d’avoir un peu d’intimité en famille pendant ce moment", a réagi le leader du groupe Nick Cave and the bad seed dans un communiqué transmis au site NME ce lundi 9 mai. Les causes du décès n'ont pas été révélées.

Né en 1991 à Melbourne, Jethro Lazemby a principalement travaillé comme mannequin. Il a également eu quelques rôles au cinéma sous le nom Jethro Cave dans Corroborree (en 2007) et My Little Princess (en 2011). Ses relations avec son illustre père n'ont pas toujours été simples. Fruit des amours extra-conjugales de Nick Cave avec le mannequin Beau Lazemby, Jethro est né dix jours avant le deuxième fils de Nick Cave, Luke, qu'il a eu avec de sa première épouse, Viviane Carneiro, au Brésil.