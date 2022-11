Charles III a choisi ceux qui pourront assurer son intérim à la place des princes Harry et Andrew

Selon une loi de 1937 appelée The Regency Act, le monarque peut être remplacé pour certaines tâches lors de ses absences, par son époux ou épouse et par les quatre premiers adultes de plus de 21 ans dans l'ordre de succession. Pour Charles III, il s'agit de la reine consort Camilla, de ses fils William et Harry, de son frère Andrew et de sa nièce Beatrice.

Deux mois après son accession au trône, le nouveau roi a demandé au Parlement de faire évoluer ce texte pour élargir ce conseil familial à sa sœur, la princesse Anne, et son autre frère cadet, le prince Edward, précise la BBC.