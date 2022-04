"Le sang jaillissait, on aurait dit le Vésuve" : Johnny Depp donne sa version de l'affaire du doigt coupé

L’acteur explique qu’à ce moment-là, il a touché le fond. "Je ne savais pas si c’était une crise de nerfs. Mais je savais dans ma tête et dans mon cœur que ce n’était pas la vie. Personne ne devrait traverser ça", a-t-il insisté, avant de décrire une nouvelle scène surréaliste. "J’ai commencé à écrire avec mon sang sur les murs des souvenirs de notre passé qui représentaient les mensonges qu’elle m’avait raconté et que j’avais découvert. Dans toute cette folie, je me suis encore caché et j’ai envoyé un SMS au Docteur Kipper pour lui dire que je m’étais coupé le doigt."