Le SDF de Roissy qui a inspiré Steven Spielberg pour le film "Terminal" est mort à l’aéroport

À Roissy, il était devenu un familier du personnel de l'aéroport et une figure emblématique, faisant l'objet de nombreux reportages de télévisions et radios, françaises et étrangères, avant la consécration cinématographique.

En 2004, Tom Hanks a interprété son rôle dans "Le Terminal" réalisé par Steven Spielberg, même si le film avait été tourné à l’aéroport John-Fitzgerald-Kennedy de New York. Après le film, il aurait vécu dans un foyer à Paris. Son histoire aurait aussi inspiré le réalisateur Philippe Lioret pour le film "Tombés du ciel" avec Jean Rochefort.